Spider-Man No Way Home, quanto ha guadagnato Tom Holland? Il suo cachet

Spider-Man: No Way Home è un successo al botteghino, dove ha raggiunto fino ad ora il 2° miglior incasso di sempre negli USA. Le cifre continueranno a crescere, e probabilmente questo andrà anche a favore di Tom Holland, considerando che il suo contratto conta sicuramente delle percentuali per lui. Ma quanto ha guadagnato per questo film Holland?

Partiamo dal presupposto che, a soli 25 anni, Holland è sicuramente uno degli attori più pagati in circolazione, con un incasso stimato tra l'Ottobre 2019 e l'Ottobre 2020 (dunque in un anno) di 83 milioni di dollari. Niente male eh?

Da quel che sappiamo, nella prima pellicola della trilogia dedicata all'uomo ragno, Homecoming, per interpretare il nostro "amichevole Spider-Man di quartiere" l'attore ha percepito uno stipendio base di 500.000 dollari. "Base" perché ovviamente, come già menzionato, i contratti stipulati con gli Studios contano sempre delle percentuali sugli incassi per i suoi protagonisti. Proprio grazie a questi bonus si conta che potrebbe aver raggiunto circa 1.5 milioni di dollari con questo film.

Da qui il suo stipendio è decisamente cresciuto, partendo da una base di 3 milioni di dollari. E in effetti da questo momento l'attore è entrato a pieno titolo nell'MCU, partecipando ai film sugli Avengers. Non è invece ben noto quanto abbia percepito per la seconda pellicola della trilogia di Spider-Man, Far From Home, ma considerando il guadagno incredibile del film di 1 miliardo di dollari, e la sua base di 3 milioni, si stima che potrebbe aver raggiunto i 5.

E per quanto riguarda il terzo, No Way Home? Anche in questo caso non abbiamo dati ufficiali ma solo stime, che attesterebbero che il suo stipendio base si sia aggirato intorno ai 6-7 milioni. Considerando che il film si prepara a raggiungere incassi esorbitanti nelle prossime settimane, sembra che Holland potrebbe aspettarsi qualcosa in più.

E voi cosa ne avete pensato del film? Secondo noi Spider-Man è stato una grande lezione di etica, come vi abbiamo raccontato in un approfondimento.