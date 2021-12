Spider-Man: No Way Home, Green Goblin svela il suo piano nel nuovo spot televisivo

La macchina del marketing continua a girare ad alta velocità per Spider-Man: No Way Home dato che l’uscita è sempre più vicina. Un nuovo spot televisivo è stato diffuso online, sebbene la sua qualità non sia ottima, possiamo comunque notare un paio di nuove rivelazioni.

In primo luogo, sembra che Electro (Jamie Foxx) abbia un controllo migliore dei suoi poteri in queste nuove immagini, potete vedere il video in calce alla notizia. Ma la cosa forse più entusiasmante è sentire Green Goblin di Willem Dafoe dire: "Abbiamo un nuovo mondo da conquistare". Grazie al multiverso il villain avrà una seconda possibilità dopo la sua sconfitta per mano del Peter Parker di Tobey Maguire in Spider-Man (2002), e il Goblin è chiaramente anche in cerca di vendetta.

La maggior parte delle clip promozionali e dei trailer di Spider-Man: No Way Home, hanno fatto luce maggiormente su Doc Ock, con Alfred Molina che riprende il ruolo da Spider-Man 2 del 2004. Il marketing per il film in uscita ha rivelato che Spider-Man e Ock si uniranno, almeno temporaneamente, dopo che lo scienziato scoprirà che questo Peter Parker non è quello del suo universo. Mentre molti fan auspicano che l'unificazione di tre franchise di Spider-Man significhi il ritorno degli attori Tobey Maguire e Andrew Garfield, entrambi sono stati i grandi assenti dal marketing, con Garfield che ha espresso più volte il concetto di non essere presente nel film.



Diretto da Jon Watts da una sceneggiatura scritta da Chris McKenna ed Erik Sommers Spider-Man: No Way Home arriverà al cinema il prossimo 15 dicembre, la pellicola renderà omaggio a Sam Raimi secondo quanto riferito dal protagonista Tom Holland e a questo punto i fan non vedono davvero l'ora di vedere il film! Fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo nuovo spot.