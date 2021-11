Spider-Man: No Way Home, Green Goblin è senza maschera nel nuovo poster: l'avevate notato?

Nell’ultimo poster di Spider Man No Way Home ci sono proprio tutti gli attesi protagonisti da Peter Parker a MJ, circondati da tutti i villain che rivedremo all’opera nella pellicola compreso Green Goblin di Willem Dafoe, senza la sua maschera.

Come potete vedere nel poster in calce alla notizia, Green Goblin appare proprio sopra il Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Lentamente ma inesorabilmente, questo attesissimo personaggio sta comparendo sempre più spesso nel materiale promozionale del film a poche settimane dalla sua uscita in tutto il mondo. I fan attendono con ansia di rivedere Willem Dafoe nei panni dell’iconico Green Goblin così come i villain che erano stati precedentemente annunciati: Doctor Octopus (Alfred Molina) ed Electro (Jamie Foxx), che compaiono entrambi nel poster.



È davvero difficile mantenere top-secret la trama di un film del genere con i fan che hanno analizzato ogni fotogramma del trailer di Spider Man No Way Home. Tom Holland ha dichiarato in una recente intervista che tutti gli attori sono tornati sul set indossando mantelli scuri per nascondere i loro ruoli. Dafoe si è persino imbattuto in Holland, con quest'ultimo che non aveva realizzato contro chi si fosse appena scontrato. L’interprete di Peter Parker ha anche pregato i fan di credergli quando dice che Tobey Maguire e Andrew Garfield non saranno nel film, ma oggettivamente nessuno gli crede.



Spider-Man: No Way Home arriverà nelle sale cinematografiche il 15 dicembre 2021 e si appresta a diventare il film con maggiori incassi dopo la pandemia.