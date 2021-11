Spider-Man: No Way Home, Green Goblin ha un aspetto più simile ai fumetti in una fanart

Come ormai tutti sapranno Green Goblin comparirà in Spider-Man: No Way Home con Willem Dafoe che torna al ruolo nel trequel in uscita. I fan dei fumetti della Marvel stanno cercando di ammazzare il tempo in attesa di poter vedere la pellicola elaborando teorie o creando fanart che rendono giustizia ad uno dei personaggi più iconici.

Sin dal 2002, i fan di Spidey si sono lamentati del design di Green Goblin, con il suo vestito viola e verde dal materiale originale sostituito da un'armatura metallica completamente verde e una maschera che è spesso stata paragonata a quella dei Power Rangers. Ora la Marvel ha la possibilità di accontentare i fan da questo punto di vista modificando l'aspetto del cattivo di cui abbiamo visto un piccolo assaggio nel poster di Spider Man No Way Home.

Un utente di nome u/hulk_thicc_AF ha pubblicato su Reddit una versione del costume di Green Goblin più fedele ai fumetti, come potete vedere nell’immagine in calce alla notizia. Da quello che abbiamo visto finora gli altri villain di ritorno come Lizard e Sandman sembrano sfoggiare gli stessi design. Mentre è confermato che sia Doc Ock (Alfred Molina) che Electro (Jamie Foxx) riceveranno un restyling in No Way Home. Sembra che ci sarà un'altra versione di Green Goblin secondo l'ultimo poster del film, dove il villain è apparso anche senza maschera.



Vi piacerebbe che Green Goblin fosse simile a quello visto in questa fanart? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto potete dare un'occhiata al poster fan made di Spider Man No Way Home con Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire, la pellicola sarà al cinema dal 15 dicembre.