Spider-Man: No Way Home, il gran lavoro in VFX nello scontro tra Peter e Doc Ock!

Spider-Man: No Way Home ha avuto tanto momenti epici, ma uno dei più belli è quello della battaglia tra Doc Ock e Peter. Si tratta infatti di una sequenza molto complessa da girare, come confermato anche dal supervisore dei VFX Kelly Port. Proprio lui l'ha definita "un'impresa titanica" e ha spiegato come sono andati avanti i lavori.

Secondo quanto riportato da Port, la sequenza contiene circa 500 inquadrature, che combinano elementi live-action a momenti lavorati in VFX. Il supervisore ha ammesso di essere un grande fan dell'inserimento di elementi visivi reali nelle inquadrature, perché crede che siano fondamentali per far sembrare la situazione realistica. Ad esempio, per essere sicuro che l'armatura di Iron Spider rispecchiasse davvero le condizioni di illuminazione del set, Port ha chiesto al dipartimento artistico di fabbricare un busto di Spidey nella tuta, che è poi tornato molto utile. Dunque la scena del trasferimento della nanotecnologia non è stata una passeggiata, perché ha richiesto una grande attenzione circa le varie condizioni fotografiche.

Port ha poi aggiunto che quando Peter prova a raggiungere la responsabile delle ammissioni al MIT, tutto quello che vediamo (strada, macchine, cane che abbaia) è assolutamente reale. Un altro lavoro grande, invece, è stato eseguito su Doc Ock, di cui bisognava replicare in qualche modo la fisicità principale vista in Spider-Man 2. Per fortuna alcuni degli animatori della Digital Domain inclusi nella squadra di No Way Home, avevano lavorato anche al film di Raimi nel 2004, rendendo dunque tutto più semplice.

Questa scena sul ponte di NY è stata la prima su cui si è iniziato a lavorare, e l'ultima ad essere conclusa, ha ammesso il supervisore dei VFX. Le sfide, infatti, non riguardavano solo i momenti di lotta e gli effetti sui personaggi, ma anche lo spazio utilizzato. "Nel corso delle riprese ad Atlanta, non avevamo una zona molto grande di strada con cui lavorare parlando di live-action", ha spiegato Kelly Port. Dunque spettava a Scott Edelstein e al team di Digital Domain ricreare la vera location di New York. "C'erano un po' di macchine e una piattaforma di cemento nei Trilith Studios, con delle pareti di schermo blu di 40 piedi su tre lati." Un mix, quello messo in campo, di pedoni, sezioni reali e non, con circa 30 miliardi di poligoni renderizzati. Qualcosa che, in termini di potenza di rendering, non sarebbe stato possibile fare qualche anno fa.

Vi è piaciuta la scena dello scontro? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato del film nella nostra recensione di Spider-Man: No Way Home!