Spider-Man: No Way Home, il Goblin di Willem Dafoe torna in questo stupendo fan poster!

Dal primo trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home gli appassionati dei film Marvel hanno ovviamente dedotto che in mezzo ai tanti villain che compariranno nel corso della pellicola sarà incluso anche il Goblin di Willem Dafoe proveniente direttamente dall'universo narrativo della trilogia di Spider-Man firmata da Sam Raimi.

Nel corso del trailer di Spider-Man: No Way Home vedevamo una delle sue classiche bombe a forma di zucca che venivano lanciate all'indirizzo di Spider-Man e anche se non abbiamo visto effettivamente il Goblin di Willem Dafoe il design delle armi è uguale a quello esibito nella trilogia di Sam Raimi a suo tempo, poi i rumor circa la presenza di Dafoe nella pellicola di Jon Watts circolano fin dall'epoca dell'inizio delle riprese del film.

Così, in omaggio al suo ritorno nella parte, alcuni fan hanno confezionato un fan poster coloratissimo per celebrare proprio il Goblin di Willem Dafoe in Spider-Man: No Way Home. Il caso mostrato dal trailer è ovviamente una conseguenza dell'apertura del Multiverso anche se non sappiamo in che modo il film si ricollegherà a quanto accaduto in Loki ma sappiamo che molto probabilmente sarà strettamente legato al nuovo Doctor Strange and the Multiverse of Madness vista la presenza del personaggio di Benedict Cumberbatch che potrebbe nascondere molto sulla sua natura nel film. Anche la serie Disney+ What If...? potrebbe avere una sua parte in questo caos.

Nel cast anche gli attesissimi ritorni di Jamie Foxx come Electro di The Amazing Spider-Man 2 e Alfred Molina come Doctor Octopus da Spider-Man 2. Inoltre, i rumor vorrebbero anche i ritorni di Tobey Maguire, Andrew Garfield, Kirsten Dunst, Charlie Cox (?) nei panni dei loro personaggi originali dei precedenti film di Spider-Man della Sony e Daredevil di Netflix. L'uscita di Spider-Man: No Way Home è fissata per il 17 dicembre.