Spider-Man: No Way Home, Goblin non doveva essere il villain principale del film!

Nel corso di una nuova intervista, gli sceneggiatori di Spider-Man: No Way Home stanno svelando sempre più curiosità riguardanti il processo di scrittura e lavorazione dell'ultimo film Marvel con Tom Holland protagonista. Nell'ultima intervista, la discussione si è concentrata principalmente sul fatto che il Goblin non dovesse essere il villain.

Parlando ai microfoni di Gold Derby, Chris McKenna ha dichiarato infatti che nelle intenzioni iniziali, il Green Goblin di Willem Dafoe non era il villain principale della pellicola di Jon Watts: "Questo film ha subito diversi cambiamenti. [Green Goblin] non doveva essere il villain principale, in tutta la prima stesura non era il cattivo, ma un cattivo. Poi abbiamo dovuto tagliare alcuni personaggi e ci siamo detti: “Deve essere lui, deve essere il villain principale della storia".

McKenna ha proseguito: "Mentre la sceneggiatura si evolveva e mentre iniziavano le riprese, ci siamo resi conto che Goblin/Norman dovesse essere il cattivo. Ci è apparso chiaro: 'Aspettate, rappresenta l’opposto di May. È il villain principale'. Bisogna dargli una seconda occasione ma lui continua a fare quello che faceva nel primo film di Spider-Man ma in modo più cupo e legato al nostro Peter Parker".

In un'altra intervista, invece, Eric Sommers ha spiegato perché gli Spider-Man di Maguire e Garfield non potessero apparire solo in semplici cameo: "Penso che abbiamo capito subito che se l'avessimo fatto non avremmo potuto fare soltanto un cameo. [...] Dobbiamo trattarli per i personaggi che sono, dobbiamo onorarli e onorare i film in cui erano. Abbiamo bisogno di offrirgli una sorta di viaggio emotivo, non possono semplicemente arrivare, presentarsi in un cameo e sparire. Abbiamo dovuto scriverli in quanto personaggi, quello era l'obiettivo".

