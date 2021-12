Spider-Man: No Way Home: per quanto tempo Goblin ha avuto il controllo su Norman Osborn?

In Spiderman No Way Home è presente il famoso meme di Goblin risalente al film originale della trilogia classica diretta da Sam Raimi con Tobey Maguire, ma a parte questo simpatico easter-egg Norman Osborn non è approdato nel film Marvel Cinematic Universe per far ridere i fan.

Senza dilungarci troppo sui dettagli della sua storia all'interno di Spider-Man: No Way Home e soprattutto tralasciando le conseguenze delle sue azioni, vogliamo domandarvi: secondo voi per quanto tempo Norman Osborn ha avuto il contro su Goblin durante la storia?

Dopo la prima fugace apparizione in No Way Home al termine dello scontro tra Spider-Man e Dottor Octopus, c'è una scena in cui Norman, apparentemente tornato in controllo del proprio corpo e soprattutto della propria mente, distrugge la maschera di Goblin e fugge, quasi a voler scappare da sé stesso nella speranza di lasciarsi il villain per sempre alle spalle. Lo ritroviamo sotto le preziose cure di zia May al centro FEAST, il rifugio per senzatetto che la zia di Peter gestisce. Il geniale Norman si è reso conto di trovarsi in un nuovo universo, ma non riesce a ricordare molte cose della sua vita ed è visibilmente confuso e sotto shock. Secondo alcuni fan, però, già in questa scena Goblin sta fingendo di essere Norman per far abbassare la guardia a Spider-Man e avere il tempo di studiare la situazione.

Più avanti nel film un piccolo indizio sembra avvertire gli spettatori del pericolo rappresentato da Norman/Goblin: quando Doc Ock gli chiede se è pronto per 'tornare di nuovo tutto intero', ovvero senza una metà più oscura, Norman risponde con una voce leggermente più roca, simile a quella del temibile Green Goblin. Non a caso, pochi istanti dopo Peter viene allarmato dal suo senso di ragno.

Cosa ne pensate? Norman Osborn ha avuto un ruolo in No Way Home, oppure Goblin ha avuto il controllo per tutto il tempo e si è appositamente finto Norman per ingannare tutti? Diteci cosa ne pensate nei commenti.

Per altre letture, sapete che Spiderman No Way Home ha stabilito un nuovo record sul portale Rotten Tomatoes?