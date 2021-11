Spider-Man: No Way Home, Garfield e Maguire rimossi dal trailer? La sequenza sospetta

Alla fine il gran giorno è arrivato: il trailer di Spider Man No Way Home è qui tra noi e sembra averci lasciato più dubbi che risposte, aumentando esponenzialmente un hype già decisamente alto e facendo insospettire i fan con un paio di sequenze che, per così dire, sembrerebbero nascondere più di quanto effettivamente mostrino.

La domanda è ovviamente quella che ci poniamo da mesi: Andrew Garfield e Tobey Maguire saranno o non saranno nel nuovo film del Marvel Cinematic Universe? Il trailer evita accuratamente di fornirci risposte in tal senso, ma secondo alcuni fan i due attori sarebbero letteralmente stati rimossi in post-produzione dalle scene mostrateci in queste ore.

L'attenzione dei fan si è soffermata in particolare su di una breve sequenza in cui fanno la loro comparsa Sandman, Electro e Lizard intenti ad attaccare... Il vuoto? I tre villain sembrano effettivamente puntare dei nemici invisibili, con Lizard che addirittura pare, ad un certo punto, ricevere un colpo letteralmente dal nulla!

Insomma, una scena decisamente sospetta che non fa che acuire la sensazione che Marvel stia semplicemente tentando di non svelare l'arcano fino all'uscita del film. E voi, cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Cerchiamo di capire, intanto, che ruolo avrà Doc Ock in Spider-Man: No Way Home.