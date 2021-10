Spider-Man, dopo No Way Home ci sarà un futuro per Tom Holland nel MCU?

Mentre tutti attendono il secondo trailer di Spider Man No Way Home, ci si interroga sul futuro di Tom Holland nel franchise. Arrivato al terzo film sull'Uomo ragno e al suo sesto nell'Universo Marvel, l'attore non ha ancora notizie su cosa ne sarà del suo personaggio nel MCU.

"Un altro giorno di lavoro su No Way Home, che sarà un giorno agrodolce", ha detto Holland a Empire. "Onestamente non lo so", ha aggiunto quando gli è stato chiesto di approfondire la parola "agrodolce". "È la prima volta da quando sono stato scelto per interpretare Spider-Man che sono senza contratto. Ed è... è davvero difficile per me parlarne perché ci sono così tante cose di che vorrei dire che mi aiuterebbero con ciò che sto cercando di spiegare. Ma non posso perché vi rovinerebbe il film".

Le prime paure per lo Spider-Man di Holland erano sorte nel 2019, quando c'è stato un breve periodo in cui Sony e Marvel si sono separate. A quel punto sembrava che i giorni di Holland nel MCU fossero contati, se non finiti. Tuttavia, le società hanno risolto le loro differenze e il Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha rassicurato tutti dicendo semplicemente: "Non mi aspetto che attraverseremo quelle "montagne russe emotive" di nuovo, o che mettiamo di nuovo i fan attraverso quelle montagne russe emotive".

Nonostante le paure sul futuro di Tom Holland, adesso tutti aspettano il 17 Dicembre per vedere la nuova avventura di Peter Parker. Nell'attesa potete godervi il trailer di Spider Man No Way Home.