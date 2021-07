Spider-Man: No Way Home: i Funko Pop! sono già disponibili, ma i fan vogliono il trailer

Spider-Man: No Way Home è probabilmente uno dei film più attesi dell'intero Marvel Cinematic Universe, o quantomeno il più atteso di questa neonata Fase 4. Le speculazioni su ciò che vedremo nel film con Tom Holland hanno aumentato a dismisura l'hype, al punto da rendere estenuante quest'infinita attesa di un trailer.

Nei giorni scorsi abbiamo visto Twitter letteralmente invaso dai tweet dei fan impazienti di vedere il primo trailer di Spider-Man: No Way Home, gli stessi fan che in queste ore hanno notato un curioso controsenso per quanto riguarda le tempistiche dell'uscita degli oggetti del merchandising ufficiale del film che vedrà il ritorno di Doc Ock ed Electro.

I Funko Pop! di Spider-Man: No Way Home sono infatti già disponibili in alcuni store, come ci dimostra una foto circolata in queste ore sui social, nella quale vediamo le statuine di due diversi Spider-Man e di Doctor Strange. Tempistiche che hanno destato un po' di perplessità, come si legge in alcuni tweet: "Il merchandising è già uscito e il trailer ancora no?" scrive qualcuno, riassumendo il pensiero di buona parte del fandom.

Per il trailer, insomma, toccherà pazientare ancora un po': alcuni cinema hanno però deciso di fare a modo loro, annunciando il film con delle locandine fake di Spider-Man: No Way Home.