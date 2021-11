Spider-Man: No Way Home, Francesco Pannofino ha doppiato Green Goblin? L'indizio social

L’attore e doppiatore Francesco Pannofino è tornato a prestare la sua voce a Norman Osborn/Green Goblin nel film Spider-Man: No Way Home, come da lui stesso confermato con un post su Instagram. Pannofino aveva già doppiato il personaggio in Spider-Man del 2002 di Sam Raimi.

“Fatto” ha scritto semplicemente l’attore nel post che potete vedere in calce alla notizia, aggiungendo un'immagine di Willem Dafoe e quella di Green Goblin. Qualche giorno fa l'attore aveva detto ai fan di chiedere alla Warner Bros. perché non fosse stato chiamato a doppiare ancora una volta il personaggio. Gli spettatori più attenti di erano accorti immediatamente che nell’ultimo trailer di Spider Man No Way Home, Osborn era stato infatti doppiato da Rodolfo Bianchi, un cambiamento che aveva portato i fan a tempestare la Warner di domande sui social.

Come si dice da mesi, Doc Ock (Alfred Molina), Green Goblin (Willem Dafoe) ed Electro (Jamie Foxx) faranno la loro comparsa ma ci saranno anche Sandman (Thomas Haden Church) e Lizard (Rhys Ifans) il che ci suggerisce che questo problema del multiverso è davvero sfuggito di mano a Peter Parker (Tom Holland) e al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch).

Intervistato da Total Film, Holland ha spiegato che Spider-Man: No Way Home sta andando in una nuova direzione rispetto ai due film precedenti. "Quello di cui la gente sarà davvero sorpresa è che non è un film divertente", ha detto. “È buio ed è triste, e sarà davvero commovente. Vedrai i personaggi che ami attraversare cose che non vorresti mai che passassero. Ed ero davvero entusiasta di appoggiarmi a quel lato di Peter Parker".

I fan italiani possono rallegrarsi di sapere che Pannofino è tornato per doppiare Green Goblin, ma possono anche iniziare a preoccuparsi seriamente per la trama generale del film top-secret. Date un'occhiata al poster di Spider Man No Way Home che sarà al cinema dal 15 dicembre.