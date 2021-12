Spider-Man: No Way Home, una nuova foto spoilera una delle scene più emozionanti

Di emozioni ne abbiamo provate tante, durante Spider-Man: No Way Home: il nuovo film del Marvel Cinematic Universe non si risparmia certo in quanto a emotività, che si tratti di farci ridere, piangere o quant'altro. A riprova di ciò arriva una foto circolata sui social proprio nel corso di queste ultime ore.

Mentre Tom Holland parla del cameo di Charlie Cox, infatti, sul web possiamo ammirare una foto che ritrae Jade Bell e Spencer Moore in azione: se questi nomi dovessero risultarvi oscuri, vi basti sapere che si tratta delle controfigure di Zendaya ed Andrew Garfield per le scene d'azione. Vi dice nulla la cosa?

Esatto: la foto in questione ritrae i due stunt-men proprio durante le riprese di una delle scene più forti del film, vale a dire quella in cui lo Spider-Man di Garfield riesce a salvare la MJ del Marvel Cinematic Universe in una situazione analoga a quella in cui, durante The Amazing Spider-Man 2, il nostro vide perdere la vita alla sua Gwen Stacy.

Una foto che, oltre ad omaggiare lo straordinario lavoro compiuto dagli stunt-men, ci ricorda quindi anche uno di quei momenti del film durante cui più di una lacrima è stata versata! A proposito di storie d'amore, intanto, Marisa Tomei avrebbe voluto una fidanzata per la sua zia May.