Spider-Man: No Way Home, focus sui villain nel nuovo spot ufficiale

Nel percorso di avvicinamento all'uscita di Spider-Man: No Way Home il dibattito è stato pressoché monopolizzato dalla questione della presenza/assenza della coppia Tobey Maguire/Andrew Garfield: non va dimenticato, però, che il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe ci sarà modo di rivedere alcuni dei villain più amati dell'universo Marvel.

Mentre un nuovo poster di Spider Man No Way Home immagina i tre Peter Parker nuovamente insieme, dunque, l'ultimo spot rilasciato proprio in queste ore ci ricorda di dedicare un po' di attenzione alla presenza dei personaggi di Alfred Molina, Jamie Foxx, Thomas Haden Church e Willem Dafoe.

Il breve filmato si apre proprio con la voce dell'Electro di Foxx, stavolta inquadrato molto più da vicino: "Guarda questo posto e tutte le possibilità" è l'invito che il personaggio visto in The Amazing Spider-Man 2 rivolge (supponiamo) ad un possibile alleato: che sia la genesi dei Sinistri 6? Lo scopriremo solo tra qualche settimana!

Lo spot, naturalmente, non manca di lasciare un po' di spazio anche a Doc Ock, Goblin e Sandman: resta da vedere, naturalmente, quale dei tre villain riuscirà ad essere più incisivo nell'economia del film. Nell'attesa di fiondarci in sala, comunque, scopriamo insieme quante views ha totalizzato il trailer di Spider Man.