Spider-Man No Way Home e gli altri film sull'Uomo Ragno usciranno mai su Disney+?

Sono tanti gli arrivi su Disney+ attesi per Gennaio, tra i quali spicca sicuramente Eternals, titolo della Marvel arrivato al cinema a inizio Novembre. Proprio questo approdo sulla piattaforma ha portato molti fan degli Studios a chiedersi: quando arriverà Spider-Man No Way Home su Disney+? E gli altri film sull'Uomo Ragno lo raggiungeranno mai?

Per quanto riguarda la prima domanda, le informazioni che abbiamo al momento non sono molto precise. Infatti bisogna ricordare che i diritti della pellicola che vede come protagonista Tom Holland sono della Sony. Quest'ultima, da quel che sappiamo, ha un accordo con Starz, realtà presente all'interno di Disney+, quindi l'arrivo sulla piattaforma non sarebbe da mettere in discussione secondo molti, nonostante la presenza di Homecoming su Netflix. Tuttavia l'approdo su Disney+ potrebbe non avvenire nell'immediato. Come accaduto già per Eternals, potrebbero dover passare un paio di mesi affinché No Way Home possa raggiungere gli altri film Marvel nel catalogo. Secondo molti, dato il successo che potrebbe prolungare una presenza in sala della pellicola, anche tre o quattro. Dunque secondo i nostri calcoli dovremmo poter vedere il film su Disney+ tra la metà di Marzo e la metà di Aprile.

Per quanto riguarda le altre pellicole dedicate all'Uomo Ragno, il ragionamento è simile. Da quanto si dice, la trilogia con Tobey Maguire e i due film con Andrew Garfield potrebbero seguire No Way Home su Disney+ nel corso del 2022, molto probabilmente proprio in concomitanza con l'arrivo di quest'ultima, o anche qualche tempo prima. In ogni caso sembra che l'attesa non sia lunga, anche perché a partire dal 1 Gennaio i film con Tobey Maguire hanno lasciato Netflix, e sembra che lo scadere di questi diritti possa finalmente sbloccare la situazione tra Sony e Disney+. Noi restiamo dunque in attesa delle date precise, mentre arrivano news sulla nuova trilogia di Spider-Man, sulla quale si è già iniziato a lavorare.