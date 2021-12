Spider-Man: No Way Home, il film rivela un nuovo dettaglio su MJ

Finalmente Spiderman No Way Home è al cinema, e sta già battendo ogni record al botteghino italiano. E proprio in questa pellicola, ci viene rivelato un importante dettaglio su MJ, il personaggio di Zendaya.

Se siete tra coloro che si sono riversati nelle sale per i primissimi spettacoli di Spider-Man: No Way Home, allora procedete pure nella lettura, ma se invece non avete ancora avuto modo di vedere il film... Beh, procedete a vostro rischio e pericolo.

Quello che mettiamo in evidenza oggi, in realtà, non è poi un qualcosa di insospettabile, perché fino a un certo punto sapevamo che la MJ di Zendaya fosse una sorta di corrispettivo della Mary Jane Watson dei fumetti.

Fino a questo momento, tuttavia, la ragazza ci era stata presentata come Michelle Jones, e non si era mai fatta menzione di un altro cognome. Ora però, in Spider-Man: No Way Home arriva la conferma: MJ è Mary Jane Watson. Più o meno.

Quando il capo del Dipartimento della Damage Control interroga Peter e gli altri, infatti, questi si riferisce a MJ come "Michelle Jones Watson", prima che lei possa replicare "Solo Jones, non uso Watson".

Abbiamo dunque la riprova che la MJ del MCU sia effettivamente la controparte (o variante?) della MJ dei fumetti e, per esempio, della Mary Jane di Kirsten Dunst (le due potrebbero condividere anche un passato difficile, considerando quel poco che sappiamo finora sul personaggio di Zendaya, anche in base alle precedenti dichiarazioni degli sceneggiatori di Spiderman).