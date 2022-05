Da Io sono tu a Spider-Man: No Way Home: a quanti film ha preso parte Jon Favreau?

Dopo aver strappato un contratto folle alla Disney, questa sera Jon Favreau torna in tv con Io sono tu, il film del 2013 in cui recita nel ruolo di Harold Cornish. Questa non è di certo l'unica produzione a cui il celebre sceneggiatore ha preso parte, scopriamo dunque la lista completa dei suoi lavori davanti la macchina da presa.

Al momento, Jon Favreau ha preso parte in veste di attore a ben 35 pellicole. La prima della lista è Guai in Famiglia del 1992 mentre l'ultima è Spider-Man: No Way Home dove interpreta Harold "Happy" Hogan. Ricoprendo il ruolo del capo della sicurezza delle Stark Industries, Favreau è apparso anche in altri film del Marvel Cinematic Universe, e cioè nei tre Iron Man (di cui ha diretto i primi due), Avengers: Endgame, Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: No Way Home.

E prima di diventare l'nuovo uomo simbolo del franchise di Star Wars, ha preso poi parte e diretto Elf - Un elfo di nome Buddy, celebre commedia natalizia con Will Farrell in cui veste brevemente i panni del Dottor Ben. Al fianco di Leonardo Di Caprio ha poi interpretato il ruolo di Manny Riskin in The Wolf of Wall Street mentre, sembra avere anche un particolare sodalizio con Vince Vaughn con cui ha collaborato in Tutti insieme inevitabilmente, Made - Due imbroglioni a New York e Ti odio, ti lascio, ti....

Conoscevate questa redditizia carriera di attore di Jon Favreau? Ditecelo nei commenti.