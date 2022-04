Spider-Man: No Way Home, il film MCU protagonista a La Ruota della Fortuna!

Uno degli enigmi dell'ultima puntata di La Ruota della Fortuna negli USA ha riguardato l'ultimo capitolo cinematografico di Spider-Man nell'MCU, ovvero Spider-Man: No Way Home. E se i fan dei fumetti avrebbero potuto indovinarlo in pochi secondi, i concorrenti non sono stati da meno e hanno azzeccato la risposta.

Meno di due settimane dopo essere uscito nelle sale cinematografiche, Spider-Man: No Way Home è diventato il film con il maggior incasso nella storia della Sony Pictures per quanto concerne gli USA. No Way Home ha superato la soglia di 500 milioni di dollari e sebbene tecnicamente sia ancora in programmazione nelle sale il totale attualmente ammonta a 802,8 milioni di dollari nei soli Stati Uniti, terzo incasso di tutti i tempi nel territorio a stelle e strisce. Un record per Spider-Man: No Way Home.



Intervistata dal New York Times, Amy Pascal ha parlato così del futuro di Spidey:"Siamo produttori, quindi crediamo sempre che tutto si risolverà. Adoro lavorare con Kevin [Feige]. Abbiamo una grande collaborazione con Tom Rothman che dirige la Sony ed è stato determinante, un grande leader con grandi idee. Spero che duri per sempre".

Kevin Feige ha aggiunto:"Amy, io, Disney e Sony ne stiamo parlando, stiamo iniziando a sviluppare dove si dirigerà la trama, cosa che dico apertamente perché non voglio che i fan subiscano traumi da separazione come dopo Far From Home. Questa volta non accadrà".



Secondo voi Spider-Man: No Way Home meritava la candidatura all'Oscar al miglior film? In ogni caso l'opera di Jon Watts sembrava favorita per una statuetta in particolare: No Way Home ha deluso agli Oscar, dov'era annunciato tra i favoriti per il premio dei fan.