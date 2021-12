Spider-Man: No Way Home, nel film inserito anche un famoso meme di Goblin!

Tra le tante chicche contenute in Spider-Man: No Way Home alcune di queste non si possono proprio svelare per l'elevato rischio di spoiler che portano con loro, mentre altre gustose easter egg sono semplicemente dei piccoli regali fatti dal franchise con Tom Holland alle saghe precedenti sull'Uomo-Ragno. Tra queste una riguarda Norman Osborn.

Le easter egg di SpiderMan No Way Home sono innumerevoli, ma recentemente ne è stata rintracciata una che non era poi così nascosta come si potrebbe pensare e riguarda il personaggio di Norman Osborn interpretato nuovamente da Willem Dafoe dopo la trilogia originale di Spider-Man diretta da Sam Raimi. Il personaggio in No Way Home pronuncia nuovamente una celebre battuta che aveva nel primo Spider-Man con Tobey Maguire e poi rapidamente diventata un meme nel mondo del web: "Sai, sono una specie di scienziato anch'io", o in originale, "You know, I'm something of a scientist myself". Potete visualizzare il meme in calce a questa news.

Nel corso di una recente intervista, poi, Willem Dafoe ha spiegato la sua condizione per il ritorno di Goblin in SpiderMan No Way Home: "Era importante per me tutta l'interpretazione fisica. Infatti, una delle prime cose che ho detto a Jon (Watts) e Amy (Pascal), praticamente al momento in cui mi hanno proposto il ruolo, prima ancora che ci fosse una sceneggiatura, è stata: 'sentite, non voglio apparire solo con un cameo o per le scene ravvicinate. Voglio fare anche le scene d'azione perché mi divertono'" ha rivelato.

"E' impossibile dare integrità o divertimento al personaggio se non partecipi in prima persona" ha proseguito Dafoe, motivando la sua volontà con il fatto che "tutta quell'azione dà l'idea della tua relazione con il personaggio e con la storia. Fa sì che ti guadagni il diritto di interpretare il personaggio in modo divertente".