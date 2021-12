Spider-Man: No Way Home, tutti i film (e le serie tv) da vedere prima di andare al cinema

Spiderman No Way Home è al cinema in Italia, e se vi siete già assicurati il vostro prezioso biglietto per le proiezioni del weekend potreste aver bisogno di una piccola guida al lunghissimo franchise cinematografico dell'Uomo Ragno.

Dunque, quali sono i film e le serie tv da guardare prima di Spider-Man: No Way Home? Ve le riveliamo nel dettaglio qui sotto, in una pratica e rapida guida dedicata tanto ai fan vecchi quanto a quelli nuovi desiderosi di correre a vedere il film evento dell'anno.

Cominciamo dall'ovvio: considerando che No Way Home sarà la conclusione della trilogia diretta da Jon Watts, i primi film da recuperare prima di andare al cinema sono certamente Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home. Volendo allargare l'esplorazione della saga con protagonista Tom Holland, poi, non possono mancare Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, nel quale il supereroe ricopre un ruolo fondamentale.

Come ormai saprete, poi, anche grazie al materiale promozionale della Sony Pictures come poster e trailer, in No Way Home le cose si complicheranno a causa del ritorno di diversi villain dei 'vecchi' franchise di Spider-Man, come Goblin, Dottor Octopus e Electro. A questo proposito, nonostante No Way Home sia adatto anche a chi non ha mai visto un film di supereroi in vita sua, consigliamo anche la visione della trilogia classica composta da Spider-Man, Spider-Man 2 e Spider-Man 3 e la seconda saga di Peter Parker, composta da The Amazing Spider-Man e The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro. Inoltre, se non volete perdervi nulla dell'intero e complesso franchise della Sony dedicato al mondo di Spider-Man, aggiungete anche i due film su Venom con protagonista Tom Hardy, celebre villain dell'Uomo Ragno nei fumetti.

Infine, se il vostro secondo nome è 'completista', recuperate anche le serie tv WandaVision, Loki e What If...? - per uno studio approfondito del Multiverso - e ovviamente il film Doctor Strange, dedicato al personaggio di Benedict Cumberbatch che in No Way Home ha un ruolo di co-protagonista.

Per uno schema più preciso e immediato, guardate qui sotto:

Vado di fretta:

Spider-Man: Homecoming

Spider-Man: Far From Home

Voglio conoscere Tom Holland:

Captain America: Civil War

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Voglio sapere tutto sul franchise Sony:

Spider-Man (2002)

Spider-Man 2

Spider-Man 3

The Amazing Spider-Man

The Amazing Spider-Man 2

Venom

Venom: La furia di Carnage

Voglio una scorpacciata completa di Multiverso:

Loki

What If…?

WandaVision

Doctor Strange

A quale delle quattro categorie di spettatori appartenete? Ditecelo nei commenti! Per altre letture, scoprite tutti i record già conquistati da Spiderman No Way Home al botteghino italiano. Sapete che ha superato Spider-Man 3 di Sam Raimi?