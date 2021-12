Spider-Man: No Way Home, il film conferma le speculazioni su Ned? I dettagli

Alcuni teaser delle scorse settimane sembrava che fossero degli indizi attendibili, tali da generare discussioni sui social, sul futuro di Ned, il migliore amico di Peter Parker interpretato da Jacob Batalon. Ora No Way Home nelle sale ha risposto ad una domanda ma ha lasciato anche un interrogativo sul futuro del personaggio.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler di Spider-Man: No Way Home.





Secondo quanto ipotizzato nelle scorse settimane Ned Leeds (Batalon) avrebbe dovuto trasformarsi in Hobgoblin in No Way Home, diventando ufficialmente il sesto membro dei Sinistri Sei o qualcosa del genere.

Niente di tutto questo si è concretizzato nel film ma potrebbero esser state gettate le basi per farne un villain, un giorno...

Recuperate su Everyeye la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home.



Dopo aver parlato con gli altri due Peter Parker (Tobey Maguire e Andrew Garfield), Ned è rimasto turbato. Parker/Maguire racconta la storia di come Harry Osborn (James Franco) abbia cercato di ucciderlo in Spider-Man 3, morendo tra le sue braccia. Dal momento che lui e Parker/Holland sono molto amici, Ned ha pensato che potesse esserci un filo conduttore in un multiverso; il giovane è rimasto talmente scosso che si è scusato in anticipo con Parker/Holland nel caso dovesse succedere qualcosa tra i due.

Nel materiale originale Marvel sappiamo che Ned Leeds ha indossato brevemente il mantello di Hobgoblin a causa di un lavaggio del cervello che lo costringeva ad assumerne il ruolo. Sarà così anche nell'MCU?



E in futuro vedremo Tom Holland produttore di Spider-Man ma non interprete del personaggio?