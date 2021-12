Spider-Man: No Way Home, il film anticipa i prossimi due villain?

Spider-Man: No Way Home è anche il preludio ai prossimi villain che eventualmente vedremo al centro della trama in un ipotetico Spider-Man 4? I fan si chiedono se alcuni dettagli presenti nel film di Jon Watts siano in realtà degli indizi sui cattivi che potremmo vedere in futuro affrontare Peter Parker/Spider-Man.

Mentre i fan sperano nella corsa agli Oscar per No Way Home, in Spider-Man: Homecoming, il criminale Mac Gargan (Michael Mando) viene sfigurato dopo una colluttazione con Shocker (Bokeem Woodbine) e l'Avvoltoio (Michael Keaton). Una scena post-credit mostra Gargan sfregiato e interessato a conoscere l'identità segreta di Spider-Man, rivelata in seguito a tutto il mondo da Mysterio (Jake Gyllenhaal) e dal direttore del Daily Bugle, J. Jonah Jameson (J.K. Simmons) in Far From Home.



Ma prima che Gargan possa ottenere la sua vendetta su Spider-Man, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) lancia un incantesimo che fa dimenticare a tutti quale sia il volto dietro la maschera dell'Uomo Ragno. A differenza del burbero ma innocuo sbruffone dei film di Raimi, questa variante di Jameson del Marvel Cinematic Universe, è molto più attiva nella sua campagna diffamatoria nei confronti di Spider-Man. Jameson gli mette alle calcagna un lacchè del Bugle per avere lo scoop su Spidey quando si nasconde da zia May (Marisa Tomei).



Ciò richiama una storia nei fumetti di The Amazing Spider-Man, nella quale Jameson assume un investigatore privato per pedinare Peter Parker e scoprire in che modo ottiene foto esclusive di Spider-Man per il Bugle. Quando Jameson incontra il dottor Farley Stillwill, uno scienziato che può causare mutazioni artificiali, paga Gargan perché si sottoponga ad un esperimento che gli conferisce poteri superiori a quelli di un ragno: il potere di uno scorpione, per sconfiggere Spider-Man.



Nella versione principale Gargan accusa Jameson di avergli rovinato la vita ed è intenzionato ad ucciderlo, con Spider-Man che interviene per combattere Scorpione e salvare la vita a colui che teoricamente è sempre stato un suo rivale. Vedremo tutto questo nel futuro dell'MCU?



Su Everyeye potete recuperare la recensione di Spider-Man: No Way Home.