Spider-Man: No Way Home, una nuova featurette ci mostra come Atlanta diventa New York

Le scenografie di Spider-Man: No Way Home sono davvero incredibili... Ma ci credereste che quella che vedete sullo schermo è in realtà Atlanta e non New York? In questa featurette andiamo dietro le quinte del MCU e scopriamo un po' di più sul set e le location del film.

Il cinema è magia già in partenza, ma riuscire a trasformare dei set interni in una metropoli come New York e non far notare la minima differenza... Beh, è qualcosa che richiede un livello di expertise davvero elevato.

È per questo che i Marvel Studios si affidano spesso ai Pinewood Studios di Atlanta, Georgia, per ricreare gli ambienti dei propri film, e anche questa volta, per Spider-Man: No Way Home, si è tornati ad affidarsi alla Georgia Film, Music, and Digital Entertainment, che ha da poco condiviso sul suo canale una featurette in cui ci viene mostrato qualcosa un più sul set del film che sta scalando le classifiche e i botteghini (No Way Home ha superato Fast & Furious 9 negli incassi di quest'anno, e ha già infranto tanti altri record)

Intanto, il pubblico sembra stare amando la pellicola, che si è ora posizionata nella Top 10 dei film più votati di IMDb.

Voi lo avete già visto? Che ne avete pensato? Fateci sapere nei commenti.