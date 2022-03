Spider-Man: No Way Home, favorito agli Oscar nella categoria fan-favourite!

Il successo di No Way Home non è un segreto. Il terzo film sullo Spider-Man di Holland ha infatti portato in sala tantissime persone, superando i faraonici incassi di Avatar al box office. Adesso, secondo recenti sondaggi, sarebbe favorito per la vittoria della nuova categoria introdotta agli Oscar: Film preferito dai fan.

Diverse le novità introdotte in questa edizione del celebre premio, a cui Guillermo del Toro si è opposto in una dichiarazione, dicendo che "non è l'hanno giusto per i cambiamenti". Tuttavia questi cambiamenti ci saranno eccome, e No Way Home potrebbe ringraziare l'Academy, portando a casa una statuetta nella nuova categoria, che come già anticipato premia i film preferiti dai fan.

Come sappiamo Spider-Man: No Way Home ha ottenuto una sola nomination agli Oscar, per i Migliori effetti visivi, e questa sarebbe l'occasione per ottenere la vittoria anche in un'altra categoria. Secondo i recenti sondaggi condotti da Morning Consult, Spider-Man: No Way Home sarebbe attualmente in cima alla lista dei film preferiti dagli americani nel 2021, seguito da Encanto (14%), Dune (8%), Don't Look Up (6%) e Ghostbusters: Afterlife (4%).

Ma come si può continuare a votare la pellicola? In due modi: twittando il titolo del film insieme agli hashtag #OscarsFanFavorite e #Sweepstakes (per un numero massimo di 20 volte al giorno) o su oscarsfanfavorite.com. Le votazioni termineranno alle 23:59 PT del 3 marzo 2022. A quel punto non ci resterà che attendere la cerimonia per scoprire il risultato.