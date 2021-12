Spider-Man: No Way Home e il fanservice: chi ha ragione in questa polemica?

Spider-Man: No Way Home sta battendo ogni record ma, nonostante il successo ottenuto dal film con Tom Holland, la polemica sul fanservice continua ad imperversare senza sosta. Alcuni ritengono infatti che, nel tentativo di soddisfare le richieste del pubblico, sia stata realizzata una pellicola assai al di sotto delle aspettative.

Il fatto che finalmente 3 Spider-Man diversi abbiano finalmente trovato un punto di incontro ha fatto storcere il naso a molti e dunque la domanda sorge spontanea, Spider-Man: No Way Home è solo un prodotto che mira ad incassare senza merito alcuno il consenso (e quindi anche i soldi) dei nostalgici, o c'è qualcosa di molto più profondo?

Sebbene ci siano indubbi problemi nella sceneggiatura (cosa ampiamente sottolineata anche nella nostra recensione di Spider-Man: No Way Home), questa pellicola a nostro avviso tenta in ogni modo di essere coerente con i precedenti film del franchise a cui ha preso parte a Tom Holland, restando fedele ad ogni costo a quei valori che il nostro giovane Spider-Man di quartiere vuole trasmettere.

Che ci piaccia o no, questo film ha un forte intento didascalico, ciascun villain contribuisce alla crescita di questo supereroe che è poco più che un adolescente e anche il dolore più grande deve essere messo da parte per un fine più grande. Dunque seppur parlando di fanservice, potremmo dire che Spider-Man: No Way Home è un esperimento riuscito di fanservice editoriale, che mira a rendere omaggio ad un personaggio tanto complesso ma al contempo tanto amato.