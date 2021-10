Spider-Man: No Way Home, i fan sperano dopo la nuova foto: 'È Tobey Maguire!'

L'hype per Spider-Man: No Way Home sale in maniera inversamente proporzionale alla quantità di giorni che ci separa dall'uscita del film con Tom Holland: per avere un'idea della situazione basta dare una veloce occhiata ai social, con i fan che in queste ore hanno trovato grazie agli Studios un nuovo argomento su cui speculare.

Nei giorni scorsi abbiamo infatti visto Marvel pubblicare una nuova foto in cui vediamo Spider-Man inseguito da Doc Ock: tanto è bastato a solleticare nei punti giusti l'interesse dei fan, che in queste ore hanno cominciato a ipotizzare che il Peter Parker che vediamo nella suddetta immagine non sia quello di Tom Holland, bensì quello di Tobey Maguire!

"Sappiamo tutti che quello è solo Tobey Maguire modificato in modo tale da sembrare Tom Holland!" scrive qualcuno su Twitter, con altri utenti che però fiutano l'inganno: "Tobey Maguire non starebbe correndo in direzione opposta [a Doc Ock]". Non manca, comunque, chi rivendica la superiorità dello Spider-Man di Maguire: "Ricordiamo che Tobey si scontrò con i villain più forti e vinse. Sarà lui a salvare Tom e Andrew in No Way Home".

Cosa ne pensate? Credete che sotto quel costume possa davvero nascondersi il Peter Parker di Sam Raimi? Diteci la vostra nei commenti! A proposito del film in uscita, comunque, pare che Tom Holland non fosse convinto della storia di Spider-Man: No Way Home.