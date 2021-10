Spider-Man: No Way Home, i fan spazientiti reclamano il trailer: Sony presa di mira

Mentre continuano a susseguirsi congetture sull'uscita del secondo trailer di Spider-Man: No Way Home, i fan ormai esasperati da questo ritardo, hanno deciso di prendere di mira la Sony per reclamare ciò che a loro avviso gli spetterebbe di diritto.

Il canale YouTube ufficiale di Sony Pictures Entertainment ha pubblicato di recente nuovi contenuti pero per Don't Breathe 2 e Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Questi video invece di essere accolti in maniera positiva dal pubblico, hanno ricevuto un numero impressionante di pollici in giù che a quanto pare, dipenderebbero proprio dai fan spazientiti dell'Uomo Ragno. Questi infatti, hanno anche inondato gli stessi video con una moltitudine di commenti in cui reclamano a gran voce proprio questo secondo trailer.

Qualcosa di molto simile era accaduto qualche settimana fa con il trailer di Uncharted, altro grande franchise che vede protagonista Tom Holland. Al momento del rilascio di queste nuove immagini promozionali, i fan dello nostro Spider-Man di quartiere si sono riversate sui social per esprimere tutto il loro disappunto, sottolineando che avrebbero preferito vedere il giovane attore inglese ancora una volta nei panni di Peter Parker e non in quelli di Nathan Drake.

Nel bel mezzo di questo caos, un leak pare aver svelato alcuni dei costumi dei personaggi di Spider-Man: No Way Home. Per scoprire se tutti i rumor fin qui giunti siano veritieri, non ci resta che attendere ancora un po'.