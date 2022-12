Spider-Man: No Way Home, un fan scova l'ennesimo buco di trama

Un anno fa usciva nelle sale Spider-Man: No Way Home, il terzo capitolo della saga cinematografica con Tom Holland che ha riportato sul grande schermo non solo vecchi nemici dell'Uomo Ragno ma, ci ha permesso di ritrovare anche Tobey Maguire e Andrew Garfield nei panni di Peter Parker, consegnandoci però anche parecchi buchi di trama.

L'ennesimo, è stato scovato da un utente di Reddit che, non è rimasto poi tanto soddisfatto dal finale di No Way Home che, ricorderete certamente, porta alla cancellazione totale di Spider-Man da parte di Doctor Strange allo scopo di sistemare l'incredibile caos venutosi a creare con lo squarcio del Multiverso.

Tutto questo però non è stato semplice da digerire dai fan del Marvel Cinematic Universe e non solo, i quali si trovano ora di fronte a numerosi quesiti irrisolti. Ad esempio, essendo ancora formalmente vivo, Peter Parker esiste ancora a livello burocratico per il mondo? O il suo ricordo è semplicemente svanito nella memoria di tutti quelli che lo conoscevano? I vari personaggi cosa ricordano degli eventi di No Way Home e soprattutto, se Peter non esiste nella sua memoria, come mai MJ indossa ancora il ciondolo che il personaggio di Tom Holland le ha regalato nel secondo film? E infine, proprio come si è chiesto l'utente di Reddit di cui si parlava poc'anzi: "Cosa è successo a tutta la roba di Spiderman nella bacheca dei trofei dopo l'incantesimo?".

Spider-Man: No Way Home ha rivoluzionato l'MCU ma ha anche creato qualche problemino di troppo a Kevin Feige e compagni che ora hanno moltissima carne al fuoco e infiniti quesiti a cui dar risposta. Ci riusciranno?