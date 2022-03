Spider-Man: No Way Home, un fan ha ringiovanito Tobey Maguire nel film Marvel!

Come accaduto già per film come Shazam! e Zack Snyder's Justice League, il fan sfegatato dei cinecomic Alessandro Costanzo della pagina Movila ha pubblicato la sua nuova creazione, stavolta tutta per il film evento Spider-Man: No Way Home. L'utente ha ringiovanito Tobey Maguire in alcune sequenze rendendolo identico alla sua trilogia. Guardatelo!

L'utente ha infatti utilizzato la tecnologia Deepfake per ringiovanire Tobey Maguire in alcune sequenze di No Way Home per donargli quello stesso aspetto con cui lo avevamo lasciato nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi. L'obiettivo dichiarato (come spiegato da Indiegogo) è quello di rispondere alla domanda: "Cosa succede quando Peter 3 torna nel suo universo?".

Da quanto dichiarato in precedenza dagli sceneggiatori, nella sceneggiatura iniziale di Spider-Man: No Way Home era specificato cosa era successo agli Spider-Man di Maguire e Garfield dopo gli eventi dei film che li vedevano protagonisti e alcune battute su questo sono state effettivamente mantenute nel film (come il fatto che il Peter Parker di Maguire sia tornato insieme a Mary Jane o di quanto sia stata dura superare la morte di Gwen Stacy per il Parker di Garfield).

Proprio gli autori del film hanno parlato in precedenza del rapporto fra i tre SpiderMan della pellicola, definendoli come fratelli: "Sono diversi. Non sono la stessa persona. Hanno vissuto la stessa esperienza e hanno ricevuto tutti e tre il morso del ragno. Ma sono come fratelli. E nessuno può capire meglio quest'esperienza di un fratello. Nessuno sa com'è questa famiglia. E almeno loro provano questa sensazione come per dire 'Non sei solo. C'è una comunità. Avete sofferto tutti e tre a modo vostro'. E poi possono aiutarsi a vicenda, ed è stato meraviglioso essere parte del raggiungimento di questa meta".

SpiderMan No Way Home uscirà in digitale il 22 marzo prossimo.