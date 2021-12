Spider-Man: No Way Home: fan-poster immagina Emma Stone come Spider-Gwen

A pochi giorni dalla sua uscita, possiamo già dire che Spider-Man: No Way Home sia riuscito nell'ardua impresa di convincere critica e pubblico, nonostante qualche voce fuori dal coro che accusa Spider-Man: No Way Home di eccessivo fanservice. Infatti, in questi giorni sui social stanno impazzando apprezzamenti ed omaggi da parte dei fan.

In particolare, esamineremo uno stupendo fan-poster dell'artista "carpaa2011", che ha condiviso la sua creazione in un post su Instagram, che potete ammirare in calce alla notizia. In questo poster, l'artista immagina uno scenario in cui lo Spider-Man di Andrew Garfield e la Gwen Stacy di Emma Stone possano ricongiungersi, dopo il drammatico finale di The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro, che metteva in scena la morte di Gwen. Chi ha avuto il piacere di vedere Spider-Man: No Way Home saprà che, sebbene i rumour fossero insistenti, Emma Stone non ha preso parte al film. Così, l'artista ha immaginato un nuovo incontro tra i due con Emma Stone nei panni di Spider-Gwen, d'altronde con il multiverso le possibilità sono illimitate. Per chi fosse interessato al personaggio di Spider-Gwen, vi ricordiamo che ha uno spazio rilevante in Spider-Man: Un nuovo universo, di cui è da poco stato annunciato il sequel Across the Spiderverse.

Voi invece cosa ne pensate del poster e della sua ipotesi narrativa? Sareste interessati a veder proseguire la storyline dello Spider-Man di Andrew Garfield? Fatecelo sapere nei commenti.