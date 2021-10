Spider-Man: No Way Home, fan sul piede di guerra dopo il trailer di Uncharted

Il trailer di Uncharted è stato finalmente rilasciato per la gioia dei molti fan dell'omonimo franchise videoludico ma, gli appassionati dell'Uomo Ragno sono invece sul piede di guerra visto che sono da molto tempo ormai, in attesa di nuove immagini di Spider-Man: No Way Home.

Il film con Tom Holland è pur sempre previsto per il prossimo 17 dicembre, e fin qui, a parte il trailer di Spider-Man: No Way Home rilasciato lo scorso agosto, non sembrano esserci molte altre novità. Così i fan dell'iconico supereroe non hanno potuto fare altro che riversarsi sui social ed esprimere tutta la loro indignazione per questo trattamento riservato loro.

Come potete vedere dai molti post presenti in calce alla notizia, qualcuno ha ironizzato sulla posa di Tom Holland nel trailer di Uncharted che ripropone quella di Spider-Man, altri in maniera più perentoria hanno chiesto a gran voce il trailer di No Way Home. Molti utenti naturalmente si sono congratulati per lo straordinario lavoro compiuto dal nostro Spider-Man di quartiere nei panni del giovane Nathan Drake, ma non hanno potuto far a meno di esprimere i propri timori per la scarsità di informazioni a meno di due mesi dall'uscita del film.

La nuova ondata di rinvii Marvel preoccupa e non poco, e in molti pensano che di qui a qualche giorno potrebbe essere annunciata anche una nuova data di uscita per Spider-Man: No Way Home. Naturalmente tutti noi speriamo che ciò non accada.