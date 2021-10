Spiderman: No Way Home, i fan notano una grave mancanza nel film con Tom Holland

Il nuovo film di Spider-Man con Tom Holland, Spider-Man: No Way Home, esordirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il prossimo dicembre, quindi mancano solamente un paio di mesi alla sua uscita. I fan, proprio per via dell'uscita così ravvicinata ormai, si sono accorti di un particolare mancante in questa campagna promozionale del film.

Il primo trailer ufficiale di Spiderman: No Way Home è arrivato online solo da qualche settimana mentre a novembre dovrebbe uscire un nuovo trailer del film con Tom Holland, ma ad oggi - come hanno fatto notare alcuni utenti di Reddit - manca un tassello fondamentale per qualsiasi campagna promozionale di una produzione cinematografica: il poster ufficiale. Ad oggi infatti non esiste alcun poster ufficiale di Spider-Man: No Way Home se si escludono ovviamente i teaser poster che raffiguravano solamente il titolo di qualche mese fa.

La teoria più diffusa è quella che un eventuale poster spoilererebbe troppo ai fan per essere svelato in questo momento, però se ne potrebbe confezionare uno con lo stretto necessario per evitare di rivelare troppo della storia e dei personaggi coinvolti.

In teoria i poster promozionali potrebbero arrivare a ridosso del nuovo trailer di Spiderman No Way Home in cui finalmente dovrebbe essere rivelata la presenza di Andrew Garfield e Tobey Maguire nei panni degli Spider-Man dei rispettivi universi cinematografici. A questo punto non ci resta che attendere...

Nelle sue ultime dichiarazioni, Tom Holland ha lasciato intendere che No Way Home sarà la conclusione della trilogia Homecoming di Spider-Man quindi per forza di cosa in futuro si dovrà pensare a un nuovo inizio per Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe o potrebbe voler dire che il suo personaggio potrebbe apparire solamente nell'universo Sony?