Spider-Man: No Way Home, fan mette in vendita biglietto su eBay: la cifra è mostruosa!

L'attesa per l'arrivo nelle sale di Spider-Man: No Way Home sta per giungere al temine, in quanto il film sarà distribuito in tutto il mondo da metà dicembre (in Italia arriverà il 15 dicembre 2021, due giorni prima della release negli Stati Uniti) ma qualche fan sta prendendo l'attesa fin troppo seriamente. Ecco cosa è accaduto nelle ultime ore.

Dalla mezzanotte sono disponibili le prevendite dei biglietti di SpiderMan No Way Home, e già qualcuno ha pensato bene di metterli in vendita sulla piattaforma di eBay. Quello che lascia ancora più perplessi, oltre al fatto di mettere in vendita un biglietto per qualcosa che non farà certo il tutto esaurito (come può essere un concerto o simili) ma che rimarrà nelle sale per dare modo a tutti di poterlo vedere, è l'incredibile cifra richiesta dal venditore: parliamo di 25mila dollari. Una cifra folle che già numerosi utenti su Twitter si stanno divertendo a sbeffeggiare. Questo è solo uno degli ultimi esempi dell'isteria generale intorno all'ultimo film di Spider-Man con Tom Holland.

Ad annunciare l'apertura delle prevendite sono stati Tom Holland e Jamie Foxx in una clip di presentazione.

Ricordiamo che Spider-Man: No Way Home arriverà in Italia a partire dal 15 dicembre prossimo, con due giorni in anticipo rispetto all'uscita del mercato nord-americano. Il film è al momento l'ultimo capitolo della saga di Spider-Man con protagonista Tom Holland, col contratto attuale del giovane attore britannico, come saprete diviso tra Sony Pictures e Disney, che prevede ancora un non meglio specificato film crossover MCU nel quale Peter Parker non sarà il solo protagonista.

Per altri approfondimenti, a quanto pare nelle scorse ore è stata rivelata la durata di SpiderMan No Way Home, che sarà uno dei quattro film MCU più lunghi della storia.