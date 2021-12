Spider-Man: No Way Home, fan impazziti per Wong: 'lo vogliamo in ogni progetto MCU!'

Spider-Man: No Way Home ci ha fornito davvero tante informazioni da assimilare, Tom Holland potrebbe essere il volto del protagonista, ma i fan attualmente stanno celebrando il personaggio interpretato da Benedict Wong nel Marvel Cinematic Universe.

Come chi ha visto il film ben saprà, Wong ha solo una piccola parte in No Way Home, ma scopriamo che è diventato il nuovo Stregone Supremo nei cinque anni dopo che il Blip ha fatto sparire Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Wong è anche l'unico che cerca di avvertire Strange sulla pericolosità dell’incantesimo che Parker gli ha chiesto, per far dimenticare al mondo che lui è Spider-Man. Ovviamente Strange non sente ragioni ed effettua comunque l'incantesimo che sconvolge il mondo di Parker per sempre.

In Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli abbiamo visto Wong che combatteva contro Abominio in un'arena in stile Fight Club. Il personaggio è poi apparso in una scena post-crediti con Shang-Chi (Simu Liu), Katy (Awkwafina), Bruce Banner (Mark Ruffalo) e Captain Marvel (Brie Larson). Il gruppo viene mostrato mentre studia i Dieci Anelli confiscati a Wenwu. Prima che la scena post-crediti si concluda, Wong dice a Shang-Chi e Katy di prepararsi per il percorso che stanno per intraprendere.

I fan su Twitter stanno ora celebrando il ruolo crescente di Wong nel MCU, come potete vedere nei tweet in calce alla notizia, alcuni lo richiedono in ogni progetto futuro della Marvel. Vedendo come Peter Parker e Doctor Strange hanno essenzialmente aperto il multiverso in Spider-Man: No Way Home, Wong ha dimostrato di avere ragione e aveva valutato bene il pericolo, il pubblico ora non vede l'ora di poterlo vedere di nuovo in azione.



Non perdetevi la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home e fateci sapere nei commenti se anche voi siete entusiasti di Wong!