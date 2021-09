Spider-Man: No Way Home, un fan immagina il poster come una copertina di un fumetto

Nonostante il primo trailer ufficiale non abbia ancora svelato molto, i fan continuano a omaggiare Spider-Man: No Way Home con tutta una serie di fan poster che sognano di vedere i tre Spider-Man cinematografici riuniti insieme per la prima volta in un unico film Marvel. Stiamo parlando ovviamente di Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire.

L'utente di Instagram John Black è stato immediatamente colpito da un fan poster stilizzato di Spider-Man: No Way Home che ritraeva tutti i personaggi del cast, sia quelli confermati che quelli ancora solo vociferati, come appunto Andrew Garfield e Tobey Maguire, e ha dovuto subito disegnarne una sua versione. Il risultato? Il poster ricalca quella che potrebbe essere un'ipotetica copertina di un fumetto Marvel dedicato proprio al film di Jon Watts con Tom Holland protagonista.

L'artista ha poi scritto: "Ho visto questo bellissimo poster fatto da quel talento incredibile di Lodgiko e sono stato così ispirato che ho dovuto subito disegnarlo. Ho cambiato un paio di personaggi e fatto alcuni cambiamenti per metterci del mio dentro. Mi sono divertito tantissimo a ricreare questi diversi stili negli anni e mi sono ispirato alle versioni di Spider-Man di Robbie Rodriguez, Ramosland e John Romita Sr. e a Carlos Gomez per quelle moderne. Non vedo l'ora di vedere il film".

Mentre aspettiamo un nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home che potrebbe non arrivare prima del mese di novembre, scopriamo insieme quanti anni avrebbero i Peter di Garfield e Maguire nel film di Jon Watts. Sicuramente, il più giovane sarà ancora il personaggio di Tom Holland, che ha debuttato nel MCU a 15 anni, ma dato che è stato 'ucciso' da Thanos alla fine di Avengers: Infinity War ha 'saltato' i cinque anni vissuti da chi è sopravvissuto allo Snap, dunque invece di avere 21 anni adesso ne ha ancora 16 anni.