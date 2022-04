Spider-Man: No Way Home, fan furiosi per la mancanza di scene eliminate nel Blu-ray!

Nella giornata di ieri, 12 aprile, è finalmente approdato negli store digitali e fisici l'edizione in Blu-Ray di Spider-Man: No Way Home, ma i fan hanno trovato una brutta sorpresa ad attenderli: tra in contenuti speciali dell'edizione non sono state incluse, infatti, scene eliminate o estese della pellicola Marvel Studios e Sony Pictures.

Già una settimana fa il portale Chatter Box Film aveva segnalato che negli 82 minuti di materiale inedito ed extra inclusi nell'edizione Blu-ray del film non c'era traccia delle scene cancellate o estese di Spider-Man: No Way Home. La segnalazione andava in contrasto con dei precedenti report usciti a febbraio, secondo i quali l'edizione avrebbe dovuto includere cinque scene eliminate intitolate "Interrogation Scene Extended", "Peter Day at Midtown High", "Undercroft Montage", "Happy's Very Good Lawyer" e "The Spideys Hang Out". L'esclusione delle scene eliminate è stata quindi mantenuta e nel Blu-Ray della pellicola, infatti, non ve ne è traccia.

Il marketing e la promozione per l'uscita fisica del film in home video affermavano che l'edizione avrebbe incluso 90 minuti di contenuti bonus, tra cui scene eliminate ed estese. Tuttavia, come riportato da The Direct, il Blu-ray attuale contiene 80 minuti di filmati extra anziché 90, e invece di "scene eliminate ed estese" presenta una featurette chiamata "Spider-Men Unite". Questo coincide con il contenuto bonus incluso nel Blu-ray del film distribuito nel Regno Unito una settimana fa, il che ha portato molti fan delusi ad accusare Sony di falsa pubblicità.

Non sarebbe la prima volta, d'altronde. I fan avevano accusato Sony di falsa pubblicità anche per Morbius, in quanto i riferimenti a Spider-Man contenuti nel trailer del film con Jared Leto (e non presenti nel montaggio finale del film) erano stati inseriti ad arte per invogliare il pubblico ad andare al cinema.