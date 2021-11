Spider-Man: No Way Home, fan su tutte le furie: dove è finito il Daredevil di Charlie Cox?

Mentre in molti pensano che Garfield e Maguire siano stati tagliati volutamente dal trailer di Spider-Man: No Way Home, i fan si domandano che fine abbia fatto il Daredevil interpretato da Charlie Cox, di cui si sono perse tutte le tracce.

Come era naturale aspettarsi, i social sono stati invasi di post dedicati Matt Murdock scomparso dai radar da ormai troppo tempo. Il suo ritorno in Spider-Man: No Way Home sembrava cosa ormai certa ma a quanto pare, dovremo aspettare l'uscita del film al cinema per scoprire se Daredevil farà la sua apparizione al fianco di Tom Holland. In molti però stanno iniziando a perdere seriamente le speranze.

Intanto, voci sempre più insistenti parlano di un possibile reboot di Daredevil. Non è ancora chiaro in che forma questo verrà realizzato. Gli addetti ai lavori sembrano essere convinti che una serie potrebbe trattare al meglio la complessa storia dell'eroe di Hell's Kitchen, altri invece sperano che venga realizzato un film o magari una trilogia, che possa approdare nei cinema di tutto il mondo.

Per il momento naturalmente, Charlie Cox non si espone e tenta di mantenere il massimo riserbo su qualsiasi progetto la Marvel abbia in mente per il suo personaggio. Voi cosa ne pensate? Lo vedremo in Spider-Man: No Way Home? Ditecelo nei commenti.