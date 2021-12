Spider-Man: No Way Home, fan entusiasti della performance di Willem Dafoe

Spider-Man: No Way Home è finalmente arrivato in tutti i cinema ed i fan hanno potuto finalmente vedere il ritorno di Willem Dafoe nei panni di Green Goblin. L'amato villain è tornato in grande stile entusiasmando i fan di tutto il mondo che si sono riversati sui social per esaltare la performance dell’attore.

In No Way Home sono tornati tutti i villain visti nei precedenti film di Spider-Man ma Goblin è speciale ed il pubblico ha chiaramente colto questa particolarità. Parlando di recente con Mulderville, Dafoe ha spiegato cosa ha chiesto per tornare nei panni Norman Osborn.



"Per me era importante svolgere l'azione", ha spiegato Dafoe. "In effetti, una delle prime cose che ho detto a Jon Watts e Amy Pascal, in pratica quando me l'hanno proposto prima ancora che ci fosse una sceneggiatura è stata, ''ascolta, non voglio solo fare un salto lì come cameo o semplicemente per riempire i primi piani. Voglio fare le scene azione perché è divertente per me.' Inoltre, è davvero impossibile aggiungere integrità o divertimento al personaggio se non partecipi a queste cose. Perché tutta quella roba d'azione ti fa guadagnare il diritto di interpretare il personaggio, in modo divertente."



Spider-Man: No Way Home è da record al botteghino ed il pubblico non potrebbe essere più soddisfatto di così. Un fan ha scritto su Twitter, come potete vedere in calce alla notizia, che Dafoe ha rubato la scena con la sua interpretazione mentre per un altro fan, Green Goblin è stato il miglior villain di sempre. Alcuni suggeriscono che sarebbe un Joker migliore di chiunque lo abbia interpretato fino ad ora. Voi che cosa ne pensate del ruolo di Dafoe in No Way Home? Fatecelo sapere nei commenti e non perdetevi la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home.