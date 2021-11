Spider-Man: No Way Home, i fan si dividono: sarà meglio di Doctor Strange 2?

Mancano ormai appena tre settimane all'uscita di Spider-Man: No Way Home e abbiamo visto il nuovo poster con Tom Holland e Zendaya nel Multiverso. Sembra già scontato che sarà il maggior successo ai botteghini dall'inizio della pandemia, e che sarà il primo film a raggiungere il miliardo di dollari d'incasso dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Spider-Man: No Way Home precederà di pochi mesi l'uscita di un altro attesissimo film del Marvel Cinematic Universe, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, al quale sarà strettamente intrecciato, e viene così spontaneo un paragone tra i due titoli.

Discussing Film ha così chiesto ai fan quale sarà "il più grande evento" tra i due, e in calce alla notizia abbiamo raccolto alcune delle risposte giunte su Twitter. In linea di massima, quando è tutto pronto per le prevendite di Spider Man No Way Home, la sensazione è che la sfida del box-office sarà vinta da Tom Holland, mentre il film che ha per protagonista Benedict Cumberbatch sembra quello dal respiro più ampio e probabilmente più innovativo.

Tra gli utenti di Twitter, qualcuno pubblica una foto di Elizabeth Olsen in WandaVision e scrive che il migliore sarà Doctor Strange 2, perché "da qualche parte spunterà Scarlet Witch". Per qualcun altro, il film migliore sarà quello dove ci sarà Patrick Stewart, mentre c'è chi vota Spider-Man: No way Home "per quei tre", dando ormai per scontata la presenza di Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Non manca infine chi ritiene che il terzo Spider-Man vincerà la sfida dal punto di vista del fan service, ma sarà Doctor Strange in the Multiverse of Madness a lasciare il segno più profondo sul MCU. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.