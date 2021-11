Spider-Man: No Way Home, fan certi: nel trailer c'è anche Andrew Garfield

Per la gioia dei fan più impazienti è arrivato il secondo trailer di Spider-Man: No Way Home e come era possibile immaginare, il web è invaso da molteplici teorie. Da tempo si parla del possibile coinvolgimento di Tobey Maguire ed Andrew Garfield e secondo alcuni, c'è un incredibile easter egg che potrebbe anticipare proprio l'arrivo del secondo.

Verso la fine del trailer, la MJ interpretata da Zendaya viene buttata giù da un'impalcatura e inizia a precipitare verso il basso. In molti si sono subito resi conto che questa scena è terribilmente simile alla scena iconica in cui la Gwen Stacy di The Amazing Spider-Man interprata da Emma Stone cade dal campanile, morendo alla fine a causa della ragnatela di Peter Parker che le procura un irrimediabile frattura al collo nel tentativo di salvarla.

I fan sono convinti che stavolta Spider-Man riuscirà a salvarla, e che sarà proprio l'Uomo Ragno di Andrew Garfield a farlo nel tentativo di rimediare all'imperdonabile errore commesso con Gwen Stecy. La mano che viene infatti porta al personaggio di Zendaya potrebbe essere proprio quella del secondo Peter Parker.

Su Twitter un utente ha scritto: "Sarò onesto. Se l'ingresso di Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home avviene con il salvataggio di MJ che sta precipitando perché Tom Holland non può, nel tentativo di realizzare ciò che non ha potuto fare con Gwen... morirò al cinema. Intendo proprio morire fisicamente".

Un altro invece ha scritto: "Quando MJ sta cadendo dall'impalcatura l'Uomo Ragno la prenderà ma mostrerà solo la sua mano/braccio e quando arriveranno a terra e l'uomo ragno si toglierà la maschera la grande rivelazione sarà che è Andrew Garfield non Tom Holland. Mi sembra chiaro".

Intanto, Venom vola in trend su Twitter dopo il trailer di Spider-Man: No Way Home. L'hype è alle stelle. L'appuntamento naturalmente è per il prossimo 15 dicembre.