Spider-Man No Way Home: esiste trailer con Andrew Garfield e Tobey Maguire, ma lo vedremo?

Continuano ad emergere senza sosta nuove indiscrezioni su Spider-Man: No Way Home, attesissimo nuovo capitolo della saga Marvel Cinematic Universe con protagonista Tom Holland.

Dopo le recenti foto leak di Spiderman, che hanno mostrato il ritorno di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Charlie Cox, i fan sono ancora più curiosi di poter ammirare il prossimo trailer di No Way Home: purtroppo però, se speravate che per ovviare alle fughe di notizie Sony avrebbe accelerato le sue strategie di marketing, abbiamo una brutta notizia.

Il noto insider Daniel Richtman, infatti, in queste ore ha fatto sapere che il trailer di Spider-Man: No Way Home non arriverà questa settimana, affermazione che rende vane le speranza dei fan più ottimisti. Sempre Richtman nelle scorse settimane aveva indicato la settimana del 17 novembre come possibile finestra di lancio del filmato, dunque in base alle sue nuove affermazioni i 'piani' non dovrebbero essere cambiati. Tuttavia sarebbero emerse anche altre indiscrezioni.

Come potete vedere nei post in calce all'articolo, infatti, secondo l'insider Reilly B. Johnson esisterebbero tre diverse versioni del nuovo trailer di No Way Home: tutti e tre i filmati includono la presenza dei villain che si vedranno nel film (il cui numero pare attestarsi tra i sei-sette) ma soltanto un filmato presenta ufficialmente Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Ricordiamo che, secondo le indiscrezioni, sarebbe Kevin Feige colui che non vuole svelare i segreti di Spiderman No Way Home nel materiale promozionale: nello specifico, il presidente dei Marvel Studios vorrebbe tacere il più possibile e fino all'ultimo secondo disponibile - come di consueto - la presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield, mentre la Sony sarebbe anche pronta a rivelarli nel prossimo trailer. L'indiscrezione di Johnson sembrerebbe confermare questa versione della storia, secondo voi cosa succederà?