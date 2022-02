Spider-Man: No Way Home escluso dall'Oscar al miglior film, la reazione di Andrew Garfield

Nella giornata di ieri sono state annunciate le nomination ai Premi Oscar 2022 e senza stupire quasi nessuno Spider-Man: No Way Home, il film di maggior successo del 2021, non è stato nominato nelle categorie più importanti, incluso quella di Miglior film. A commentare questa esclusione è stato anche Andrew Garfield, tornato nel ruolo di Parker.

Intervistato dall'Hollywood Reporter, Andrew Garfield - che è stato nominato per Tick Tick Boom! - ha commentato la mancata nomination di Spider-Man: No Way Home all'Oscar per il Miglior film, dicendosi comunque molto grato di aver partecipato al film Marvel. Ecco di seguito le sue parole:

"Non sono in grado di commentare su questa cosa in particolare. Amo davvero il film e amo Amy Pascal e Jon Watts e Kevin Feige e ovviamente Tom Holland, Zendaya, e Jacob Batalon e Tobey Maguire e tutto il cast. Il film si è rivelato gigantesco in un modo che nessuno di noi prevedeva. Posso solo parlare per me stesso e io sono molto grato di aver fatto parte di qualcosa che ha tenuto i cinema in vita al momento, li ha riempiti, e si è assicurato che l'esperienza dell'andare al cinema sia rimasta intatta. E' davvero molto fico vedere il pubblico continuare a persistere su una cosa che tutti noi amiamo profondamente. Penso che Spider-Man sia uno di quei film al momento ed è molto fico e io sono enormemente grato di averne fatto parte".

Nonostante la mancata nomination agli Oscar di No Way Home, i fan sono comunque contenti della candidatura di Garfield come miglior attore protagonista per il musical Netflix Tick Tick Boom! Un risultato eccezionale per l'attore che conquista così la sua seconda nomination cinque anni dopo quella per La battaglia di Hacksaw Ridge.

Spider-Man: No Way Home ha comunque conquistato una nomination per i Migliori effetti visivi, nella stessa categoria anche un altro film Marvel, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.