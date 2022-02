Spider-Man: No Way Home escluso dall'Oscar, Kimmel: 'Don't Look Up non è migliore'

Gli appassionati della Marvel e in particolar modo dell'ultimo film su Spider-Man non sembrano aver preso bene l'assenza del film dalla selezione candidata dall'Academy al Miglior film per i prossimi Premi Oscar. Tra questi ce n'è anche uno molto prestigioso, ovvero il popolare conduttore Jimmy Kimmel che se ne è lamentato pubblicamente.

SpiderMan No Way Home è stato escluso dagli Oscar, stiamo parlando della categoria Miglior film, su cui i fan puntavano parecchio sperando così di bissare quanto avvenuto qualche anno fa con Black Panther. Al di là dell'effettiva qualità della pellicola si metteva in evidenza l'altissimo incasso ottenuto al box-office dal film con Tom Holland capace di risollevare per un momento le tristi sorti delle sale cinematografiche di tutto il mondo, in tempo di pandemia.

A condannare questo ostracismo da parte dell'Academy verso No Way Home, anche il popolare conduttore Jimmy Kimmel, il quale non si capacità del perché sia stato inserito un film come Don't Look Up e invece escluso Spider-Man: "Come ha fatto [Spider-Man: No Way Home] a non ottenere una delle 10 nomination per Miglior film? Dimenticate il fatto che il film ha incassato 750 milioni di dollari [nei soli Stati Uniti] e sta ancora incassando. Era un grande film. Non era nella lista dei migliori 10 film dell'anno? C'erano tre Spider-Man dentro. Mi state dicendo che Don't Look Up era meglio di Spider-Man? Certamente non lo era".

Kimmel ha continuato: "Anche se date un'occhiata a quanto scritto dai critici su Rotten Tomatoes, Don't Look Up ha il 46% di punteggio e Spider-Man: No Way Home ha il 90%. Per diamine, persino Jackass Forever ha l'89% Perché le nomination per gli Oscar devono essere così serie? Da quando è diventato un prerequisito per essere nominati agli Oscar? Volete sapere cosa è successo? I giurati hanno guardato le liste e hanno visto il nome di Leonardo DiCaprio e Meryl Streep e hanno siglato la casella e poi sono andati a vedere Spider-Man: No Way Home con i loro figli e lo hanno amato, ma non lo hanno votato".

