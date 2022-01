Spider-Man: No Way Home entra nella screening room degli Oscar

A circa due settimane dall'apertura delle votazioni per le nomination agli Oscar, fissata per il prossimo 27 gennaio, Spider-Man: No Way Home entra nella screening room dedicata ai votanti dell'Academy.

Per chi non lo sapesse, in occasione degli Oscar 2020 l'Academy aprì la screening room online, cosicché i votanti potessero vedere via streaming i film in corsa per la premiazione. Ebbene, soltanto oggi il film è stato aggiunto alla screening room, confermando ulteriormente l'intenzione di Sony di puntare su Spider-Man: No Way Home per l'Oscar al miglior film. Comunque, teniamo a precisare che un film non deve essere necessariamente presente nella screening room per essere considerato per le votazioni. Tuttavia, con la diffusione della variante Omicron la screening room ha acquisito maggiore rilevanza, costituendo un metodo sicuro di guardare i film per i votanti. Così, Sony ha pagato i 12.500 dollari necessari per entrare nella piattaforma ed aggiungersi agli oltre 150 film presenti nella lista. In questo modo, la compagnia si è assicurata una chance in più affinché il film venga considerato per gli Oscar, dopo che recentemente Spider-Man: No Way Home ha fallito la candidatura ai BAFTA, non essendo stato reso disponibile in tempo su "BAFTA View", piattaforma streaming dell'organizzazione.

Dunque, ora non ci resta che attendere il prossimo 8 febbraio, data in cui verranno rese note le nomination agli Oscar 2022, e vedere se Spider Man: No Way Home sarà riuscito a seguire le orme di Black Panther, candidato come Miglior Film nel 2019.