Spider-Man: No Way Home, l'emozionante foto dell'ultimo giorno di riprese

Spider-Man: No Way Home non finisce di regalare emozioni! Sui social è stata diffusa una foto scattata durante l'ultimo giorno di riprese del terzo film di Spider-Man con Tom Holland. La foto ritrae l'emozionante momento dei saluti tra i componenti del cast e la troupe con cui hanno condiviso il lavoro sul set.

Nella foto, che potete vedere a fine articolo, vediamo Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon e attorno a loro gli altri componenti del cast e della troupe nel momento dei saluti finali. I tre attori hanno in mano dei mazzi di fiori, come anche le altre persone attorno a loro, mentre Tom Holland, microfono alla mano, sta probabilmente salutando tutte le persone con cui ha condiviso l'esperienza del set di Spider-Man: No Way Home e di tutta la trilogia cinematografica di cui è stato protagonista.

Anche se off-screen, si tratta di un momento emozionante che potrebbe competere con le 5 scene più commoventi di SpiderMan No Way Home!

Holland aveva commentato al tempo, durante un'intervista, le emozioni provate durante l'ultimo giorno delle riprese di Spider-Man No Way Home: "Ancora un giorno di lavoro a No Way Home, che sarà un giorno dolce e amaro" aveva detto Tom Holland quasi un anno fa. "E' molto difficile parlarne per me, perché ci sono moltissime cose di cui vorrei parlare che mi aiuterebbero ad abbellire ciò che sto cercando di dire, ma non posso dirle perché rovinerei il film".

L'attore aveva ammesso che tutti coloro che avevano lavorato a Spider-Man: No Way Home lo vedevano come la fine di un franchise, una prospettiva futura che ormai sembra accantonata dopo l'annuncio da parte di Amy Pascal di una nuova trilogia di SpiderMan con Tom Holland.