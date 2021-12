Spider-Man: No Way Home, Elizabeth Banks scherza su Twitter sui biglietti del film

Le prevendite di Spider Man No Way Home sono iniziate in USA ed una star della trilogia originale di Sam Raimi pare si sia già procurata i preziosi tagliandi per vedere il trequel in uscita con protagonista Tom Holland. Stiamo parlando di Elizabeth Banks che ha interpretato la segretaria del Daily Bugle, Betty Brant.

L’abbiamo vista principalmente recitare in scene con JK Simmons (J. Jonah Jameson), ma ha avuto anche alcuni momenti con il Peter Parker di Tobey Maguire. Mentre le voci su molti degli ex attori della trilogia di Spider-Man si rincorrono e li vorrebbero di nuovo in scena in No Way Home, sembra che Banks sarà seduta tra il pubblico come una semplice fan.

"Io con i miei biglietti per #SpiderManNoWayHome mi piace già #tbt", ha scritto Banks su Twitter con una foto di se stessa nei panni di Betty Brant che potete vedere in calce alla notizia. Nell'immagine, tiene in mano un pezzo di carta che dovrebbe rappresentare un biglietto del cinema.

Banks originariamente ha fatto un provino per il ruolo di Mary Jane, che alla fine è andato a Kirsten Dunst. "Mi è stato detto che ero troppo vecchia per interpretarla", ha detto Banks a Vanity Fair nel 2017. All'epoca aveva 28 anni quando ha fatto il provino e l'attore di Spider-Man Tobey Maguire aveva solo un anno in meno. "Tobey e io abbiamo praticamente la stessa età", ha aggiunto, ma ha capito subito come funziona Hollywood.



Banks ha poi approfondito ricordando una conversazione che ha avuto con i produttori di Spider-Man. "Ho fatto il provino per interpretare Mary Jane Watson e la produttrice Laura Ziskin ha detto 'È troppo vecchia.' Va bene. Sono molto più vecchia di Kirsten Dunst, quindi ho capito. Non sono molto più vecchia di Tobey, ma...non ero nessuno. Non mi aspettavo nemmeno di essere in quel film. Il direttore del casting ha chiamato e ha detto: 'Come premio di consolazione vuoi essere Betty Brant?’".



Non perdetevi la nuova immagine di Spider Man No Way Home con Peter Parker nelle grinfie di Doc Ock, il film uscirà in tutte le sale cinematografiche italiane il 15 dicembre 2021.