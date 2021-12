Spider-Man: No Way Home, Electro cita The Amazing Spider-Man 2 nel nuovo spot!

A poche ore dalla pubblicazione dei nuovi poster di Spiderman No Way Home dedicati ai villain del film, ecco spuntare un nuovo spot tv molto interessante che ancora una volta ribadisce a chiare lettere il concetto del Multiverso.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, nel filmato per il mercato internazionale Elettro di Jamie Foxx definisce Spider-Man il suo 'vecchio amico', una battuta che funge da richiamo diretto a The Amazing Spider-Man 2: in quel film, infatti, Max Dillon era ossessionato dal diventare "migliore amico" dello Spider-Man di Andrew Garfield, prima di diventare cattivo e confessare all'Harry Osborn di Dane Deehan che la loro amicizia 'non aveva funzionato'.

Questo ultimo filmato promozionale di No Way Home sembrerebbe suggerire dunque che l'ossessione "amichevole" di Electro nei confronti di Spider-Man farà ancora parte della personalità del villain, e molti fan sui social hanno già teorizzato che la frase sarà indirizzata proprio al Peter Parker di Andrew Garfield, da qualche parte nel fuori campo dello spot tv: un modo come un altro per deridere il supereroe prima di scagliargli contro una scarica di fulmini. Non è ancora chiara tuttavia la provenienza di questo Electro: si tratta dello stesso identico personaggio visto in The Amazing Spider-Man 2 oppure è una sua Variante? Le prove suggeriscono la seconda opzione, e questa frase potrebbe indicare che questa nuova versione avrà un background molto simile alla sua versione originale. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Tra l'altro è il secondo riferimento diretto ad uno Spider-Man del passato: ricordate la citazione di Dottor Octopus rivolta a Tobey Maguire nell'ultimo trailer del film?