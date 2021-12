Spider-Man: No Way Home eguaglierà Avengers: Endgame? Parla Kevin Feige

L'hype per Spider-Man: No Way Home è alle stelle, lo dimostra il record assoluto di prevendite ottenuto dal terzo capitolo della saga con Tom Holland e, in molti sono convinti che questo film potrà in qualche modo eguagliare lo straordinario successo ottenuto dalla Marvel con Avengers: Endgame.

A tal proposito è intervenuto anche Kevin Feige, sottolineando che dall'uscita dell'ultimo film sui Vendicatori, a causa della pandemia, il mondo è cambiato notevolmente e contestualmente anche il modo di fare cinema e marketing.

"Ovviamente con la pandemia, il modo in cui abbiamo annunciato le cose è cambiato, tutto è stato alterato, in qualche modo però è stato positivo, perché siamo stati in grado di mantenere viva l'attenzione del pubblico", ha detto il Presidente dei Marvel Studios a Screen Rant.

"Ha mantenuto l'attenzione sui progetti e sul modo in cui vengono fuori, e certamente l'attesa per No Way Home è qualcosa di indescrivibile, ha superato probabilmente quella per ogni altro nostra produzione, Avengers: Endgame compreso. Non sappiamo quali risultati otterremo ma sappiamo che l'hype è alle stelle e questo è sicuramente positivo per noi visto che il film sta per uscire".

Le previsioni sugli incassi di Spider-Man: No Way Home fanno sicuramente ben sperare i piani alti della Marvel. Questa potrebbe essere la prima pellicola dell'era post-pandemia a battere il record di Avengers: Endgame. Voi cosa ne pensate? Il nostro Spider-Man di quartiere riuscirà a ravvivare definitivamente il mondo del cinema? Diteci la vostra nei commenti.