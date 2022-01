Spider-Man: No Way Home, ecco gli easter-egg che i veri fan non possono non notare!

I film del Marvel Cinematic Universe ci hanno abituati a tenere gli occhi ben aperti alla ricerca di sorprese, easter-egg e dettagli messi lì proprio per solleticare la voglia dei fan di mettere alla prova la propria conoscenza della materia: Spider-Man: No Way Home non fa eccezione e, anzi, si dà decisamente da fare da questo punto di vista!

Mentre Tom Holland parla della sua trasformazione da Spider-Boy a Spider-Man, dunque, noi ci siamo messi d'impegno e abbiamo deciso di analizzare ogni singola scena del film, cercando di scovare tutti gli easter-egg che i veri fan dell'Uomo Ragno dovrebbero riuscire a individuare nel corso del film di Jon Watts, magari aguzzando un po' la vista ogni tanto.

Nel nostro video troverete dunque l'elenco di tutti gli easter-egg di cui sopra: sono ben 20 e vi anticipiamo che alcuni non sono effettivamente semplicissimi da trovare? In ogni caso si tratta sicuramente di un buon test per ogni fan di Spider-Man che si rispetti: siete già riusciti a individuarli tutti o avete avuto bisogno del nostro aiuto per riuscire nella missione? Fatecelo sapere nei commenti! Mentre noi ci confrontavamo con quest'ardua sfida, comunque, per il nostro Peter Parker è arrivata una brutta delusione: Spider-Man: No Way Home non sarà candidato ai BAFTA per una disattenzione di Sony.