Spider-Man: No Way Home, un easter egg ha svelato la trama di Thor: Love and Thunder?

Uno dei grandi punti di forza di Spider-Man: No Way Home sono stati ovviamente gli innumerevoli easter egg alle precedenti fasi dell'MCU e più in generale al passato dei cinecomic Marvel. Ma ora un easter egg pressoché invisibile potrebbe aver svelato la trama del quarto standalone sul figlio di Odino, Thor: Love and Thunder.

Ha mietuto e sta continuando a mietere incredibili record al botteghino Spider Man No Way Home, anche grazie a tutti i numerosi rewatch dei fan che segnalano di aver visto il film più volte in sala, non ultimo per cogliere tutti i vari riferimenti e dettagli di cui è pieno. Da quel cameo di Ted Lasso in Spider Man No Way Home a quella rivelazione su MJ in Spider Man No Way Home. Tuttavia un nuovo easter egg notato da un utente di Reddit – che non coinvolge alcuno spoiler sul film attualmente nelle sale – ci proietta direttamente ad alcune implicazioni interessanti per la storia di Thor: Love and Thunder, che renderà il personaggio di Chris Hemsworth il primo a ottenere un suo quarto film indipendente.

Come detto, l’easter egg non comporta spoiler perché si trova proprio nelle prime scene del film, nelle quali vediamo i principali giornali, a partire dal blog di J. Jonah Jameson, rivelare l’identità di Peter Parker. In un banner a malapena visibile in mezzo ai titoli principali, si nota un mezzo titolo che fa riferimento alla Nuova Asgard introdotta per la prima volta in Avengers: Endgame, dove i sopravvissuti asgardiani hanno rifondato il loro regno dopo la distruzione in Thor: Ragnarok. Questo il frammento di banner: "Agitazioni politiche a New Asgard come Z...".

Scrive l’utente di Reddit che ha notato il dettaglio, tale KingEuronIIIGreyjoy: “Per quanto posso ricordare, non ci sono residenti di New Asgard il cui nome inizia con Z. Tuttavia, è stato confermato tempo fa che Russell Crowe interpreterà Zeus in un ruolo cameo in Thor: Love and Thunder. Non sappiamo esattamente quale ruolo avrà Zeus nel film, a parte il fatto che sarà breve, ma con Gorr the God Butcher come cattivo principale, ho una rapida teoria. Gorr the God Butcher sta girando per l'universo uccidendo gli dei di vari pantheon (egiziani, Maya, ecc., molti dei di vari pantheon esistono come personaggi nei fumetti)”.

Continua il post: “Dopo aver inseguito gli dei greci, Zeus e altri dell'Olimpo riescono a fuggire e si recano a Nuova Asgard per cercare l'aiuto di Thor e degli asgardiani sopravvissuti. Tuttavia, Thor è fuori dal mondo con i Guardiani e deve invece trattare con Valkyrie (Tessa Thompson), il nuovo re di Asgard. Questo porta a detto tumulto politico, e alla fine Jane (Nicole Kidman) ritorna e diventa Mighty Thor per combattere Gorr, o qualcosa del genere”. Sicuramente una teoria colorita, ma potrebbe combaciare con il nuovo regno di Valkyrie e Thor in viaggio con lo Starlord di Chris Pratt, lo stesso che credeva che Mysterio fosse buono in Far From Home. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!